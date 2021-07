Nuoro | poliziotto travolto e ucciso da un' auto | stava aiutando un altro automobilista

(Di mercoledì 28 luglio 2021)- Tragedia a, in Sardegna. Un agente della polizia stradale è statoda un'mentre era in servizio, questa mattina verso le 8, lungo la statale 131 Dcn a Posada . Il ...

...- ha detto il Presidente - desidero esprimere la mia partecipazione al dolore per questo tragico incidente che ha causato la morte del giovane, in servizio alla polizia stradale di, ..., investito durante un intervento: muore giovane agente della Polizia Stradale Nella mattinata di oggi, mercoledì 28 luglio , unin servizio è morto dopo essere stato travolto da un ...La pattuglia della Stradale si era fermata a Posada per soccorrere un automobilista. L'agente, Marino Terrezza, 36 anni, è stato travolto da un'auto ...Un poliziotto di 36 anni è stato travolto e ucciso da una vettura mentre stava aiutando un automobilista rimasto in panne.