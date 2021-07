No green pass | a Roma anche i leghisti Siri e Borghi | dalla piazza cori contro Draghi e Speranza Ma le altre manifestazioni sono un flop

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Non si fermano leper protestarela decisione di rendere obbligatorio dal 6 agosto ilper una serie di attività. Da Trento a Palermo,oggi, mercoledì 28 luglio,state organizzate in tutta Italiaper dire no alle restrizioni. Iniziative nate quasi tutte online, che però hanno registrato un sostanziale, così come accaduto ieri adove la partecipazione alla manifestazione del movimento IoApro è stata inferiore alle aspettative. Le fiaccolate serali organizzate dal “Comitato ...

borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull'uso distorto e discriminatorio da parte dell'Italia… - borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s…

Continuano le manifestazioni per protestare contro il, che dal 6 agosto sarà obbligatorio per una serie di attività. A Roma circa 1.500 le persone partecipano in piazza del Popolo. Stessa iniziativa replicata, anche con fiaccolate, in ...Roma, Milano, Genova e Palermo. E non solo. Dal tardo pomeriggio di oggi nelle principali città italiane sono ancora una volta di scena i 'No'. A organizzarle, il 'Comitato libera scelta'. A Roma in migliaia hanno scelto di aderire alla fiaccolata partita da piazza del Popolo e iniziata tra gli insulti al premier Draghi e gli ...Mercoledì, 28 luglio 2021 Home > aiTv > Paragone alla protesta green pass: “Burioni responsabile di clima d’odio” (Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2021 “Se questo odio si materializza nel Paese è perch ...Mercoledì, 28 luglio 2021 Home > aiTv > No green pass, Borghi (Lega): “Libertà di scelta e libertà d’opinione” (Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2021 “Il fatto di essere per la libertà di scienza signif ...