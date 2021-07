Nettuno | Coronavirus | 7 nuovi casi e 38 le persone positive | i dati di oggi 28 luglio

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono sette idiregistrati a. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Migliorano le condizioni dei due pazienti ricoverati che sono stati dimessi e sono seguiti presso il proprio domicilio in attesa dell’esito negativo dei tamponi di controllo. Gli attualmente positivi sono 38 di cui nessuno ospedalizzato. Leggi anche:nel Lazio, 660(378 a Roma) e 2 decessi: il bollettino disu Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Nettuno, Coronavirus: 7 nuovi casi 38 positivi, i dati di oggi 28 luglio - ilClandestinoTW : Coronavirus, i contagi di nuovo in crescita sia ad Anzio che a Nettuno - ilClandestinoTW : A Nettuno 6 nuovi casi di coronavirus, resta necessaria la prudenza - CorriereCitta : Coronavirus, a Nettuno oggi sei nuovi casi: uno è stato ricoverato - CorriereCitta : Coronavirus, cluster familiare a Nettuno -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno Coronavirus

Il Corriere della Città

L'Asl Roma 6 comunica che, nella giornata odierna, i cittadini attualmente positivi alnel comune di Anzio sono 50 (rispetto ai 33 ...Tra Piazza dele l'area antistante a Palazzo d'Accursio, in Piazza Maggiore, con cartelli ... hanno protestato contro i vaccini e contro le disposizioni per contenere i contagi da. ...Sono sette i nuovi casi di Coronavirus registrati a Nettuno. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Migliorano le condizioni dei due pazienti ricoverati che sono stati dimessi e sono seguit ...Sono stati approvati nell’ultima seduta del consiglio comunale il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere pubbliche del comune di Nettuno.