Marco Liorni, la domanda 'choc' a Reazione a Catena. Fan increduli: 'Ma è una parolaccia...' Pochi minuti fa, è terminato il quiz estivo di Rai1. Ad aggiudicarsi la puntata, i Belli de Zia, che hanno strappato ...

A_mente_libera : Marco Liorni 'che uccello avete in casa?' VOLOOOOOOOOOOOOO - Dodi10687789 : Per curiosità, domanda poco impegnativa:a qualcuno piace come conduttore Marco Liorni?#reazioneacatena - now_or_never20 : @MikyS03 Gabriele Corsi resta insuperabile, ma Marco Liorni è easy e affabile - ArmonioHG : Perchè Marco Liorni fa la pubblicità del Chateau d'Ax con in mano la Nintendo Switch? XD #reazioneacatena - infoitcultura : Reazione a catena, i campioni senza parole: Marco Liorni, finale a sorpresa -