Manifestazione contro il green pass: a Roma un migliaio di persone in piazza (Di mercoledì 28 luglio 2021) "Vogliamo essere liberi di fare terapia o vaccinazione, non siamo no vax" dicono. Fiaccolate di protesta in tutta Italia Leggi su rainews (Di mercoledì 28 luglio 2021) "Vogliamo essere liberi di fare terapia o vaccinazione, non siamo no vax" dicono. Fiaccolate di protesta in tutta Italia

Advertising

Corriere : No Green Pass, a Roma i ristoratori protestano contro l’introduzione del certificato ve... - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - borghi_claudio : Immagini da Parigi per la manifestazione contro il #GreenpassObbligatorio. - BrizioZap : @Fabiola02493158 @borghi_claudio Falso la7 collegamento durante il Tg delle 29 poi collegamento pochi minuti fa' co… - Fashiondonne1 : Ore 20:44, Piazza Del Popolo, manifestazione contro vaccino e green pass. -