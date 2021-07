Maneskin, chi è il nuovo manager Fabrizio Ferraguzzo dell’agenzia Exit Music Management (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nuova vita per i Maneskin dopo la vittoria a Eurovision Song Contest e i primi successi mondiali e riconoscimenti su Spotify. A pochi giorni dal trionfo europeo, la manager Marta Donà – a capo dell’agenzia LaTarma che cura anche artisti come Marco Mengoni, Francesca Michielin e Alessandro Cattelan – ha annunciato a sorpresa sui social la separazione dal gruppo: “Abbiamo trascorso quattro anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita”. Un episodio che ha spiazzato addetti ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nuova vita per idopo la vittoria a Eurovision Song Contest e i primi successi mondiali e riconoscimenti su Spotify. A pochi giorni dal trionfo europeo, laMarta Donà – a capoLaTarma che cura anche artisti come Marco Mengoni, Francesca Michielin e Alessandro Cattelan – ha annunciato a sorpresa sui social la separazione dal gruppo: “Abbiamo trascorso quattro anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita”. Un episodio che ha spiazzato addetti ai ...

