“Maledetto virus” La cantante 44enne e il messaggio dal letto di ospedale | “Grazie a tutti”

Brutto spavento nella famiglia di Cristiano Ronaldo. Sua sorella Katia Aveiro, estremamente popolare su Instagram tanto da contare la bellezza di un milione e 200mila follower, si è ammalata gravemente di Covid. La 44enne è molto famosa in Portogallo in quanto è una cantante di successo. Lo scorso 17 luglio ha scoperto di essere positiva ed oggi è ricoverata. Giovane e in forze, ma il Covid l'ha debilitata parecchio. Come rivelato dalla stessa sorella di Cristiano Ronaldo, all'inizio ha trascorso la prima settimana di isolamento in casa. Poi però le condizioni di salute di Katia Aveiro sono velocemente precipitate tanto da dover essere ricoverata presso ...

