Macron | verità sui test nucleari in Polinesia | ma niente scuse

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il presidente francese Emmanuel, in visita per la prima volta nell'Arcipelago Pacifico, ha affermato che Parigi è "debitrice" nei confronti dellafrancese per icondotti ...

Agenzia ANSA

Il presidente francese Emmanuel, in visita per la prima volta nell'Arcipelago Pacifico, ha affermato che Parigi è "debitrice" ... per far ascoltare tutta la, perché sia condivisa, perché ...ha invocatoe trasparenza sui test nucleari effettuati dalla Francia in Polinesia dal 1966 al 1996. "Abbiamo un debito verso di voi", ha detto il presidente parlando anche di ...