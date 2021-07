Londra, i lavoratori chiedono un aumento di stipendio per tornare in ufficio (Di mercoledì 28 luglio 2021) O arriva una maggiorazione sullo stipendio, o non si torna in ufficio. Secondo un sondaggio, gli impiegati di Londra, per rinunciare allo smart working e tornare a tempo pieno alla scrivania, vogliono un aumento salariale medio che copra il costo dell’abbonamento del treno per arrivare in azienda. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 luglio 2021) O arriva una maggiorazione sullo stipendio, o non si torna in ufficio. Secondo un sondaggio, gli impiegati di Londra, per rinunciare allo smart working e tornare a tempo pieno alla scrivania, vogliono un aumento salariale medio che copra il costo dell’abbonamento del treno per arrivare in azienda.

