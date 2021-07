L’incredibile video come se fosse antani di Giuseppe Conte (Di mercoledì 28 luglio 2021) «La ricerca scientifica deve essere democratica, riproducibile ovunque e da chiunque». Una frase che è l’emblema del populismo, pronunciata da Giuseppe Conte nel claudicante voiceover di un video pubblicato sui suoi canali social. È la presentazione della “Carta dei principi e dei valori” del Movimento 5 stelle, inserita all’articolo 2 del nuovo Statuto del partito, annunciata per mesi, non ha generato grande seguito finora sui media e nella opinione pubblica. Nella presentazione, che dura 5 minuti e 20 secondi, Conte prova a spiegare i nuovi principi che guideranno i Cinquestelle, ma lo fa con frasi fatte e piuttosto ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 luglio 2021) «La ricerca scientifica deve essere democratica, riproducibile ovunque e da chiunque». Una frase che è l’emblema del populismo, pronunciata danel claudicante voiceover di unpubblicato sui suoi canali social. È la presentazione della “Carta dei principi e dei valori” del Movimento 5 stelle, inserita all’articolo 2 del nuovo Statuto del partito, annunciata per mesi, non ha generato grande seguito finora sui media e nella opinione pubblica. Nella presentazione, che dura 5 minuti e 20 secondi,prova a spiegare i nuovi principi che guideranno i Cinquestelle, ma lo fa con frasi fatte e piuttosto ...

Advertising

Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - Eurosport_IT : Odette, una guerriera incredibile! ???????? L'ippon decisivo durante il Golden Score vale la seconda medaglia olimpica… - ABalestrieri : RT @christianrocca: L’incredibile video come se fosse antani di Giuseppe Conte - christianrocca : L’incredibile video come se fosse antani di Giuseppe Conte - MarzulloRoberto : RT @La7tv: #intanto Sentono dei rumori provenire dal muro: l'incredibile scoperta. -

Ultime Notizie dalla rete : L’incredibile video Meteorite colpisce la Terra spaventando i presenti: l'incredibile video Everyeye Tech