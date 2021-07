La nuova trilogia dell’Esorcista sarà pronta nel 2023 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Universal Pictures e NBCUniversal’s Peacock hanno acquistato i diritti del film iconico in un accordo da 400 milioni di dollari. Quasi 50 anni dopo la sua uscita, sarà trasformato in una trilogia dell’Esorcista. Cosa sappiamo della trilogia dell’Esorcista? Universal Pictures e NBCUniversal’s Peacock hanno acquistato i diritti del film in collaborazione con Blumhouse e Morgan Creek per 400 milioni di dollari. Il franchise sarà diretto da David Gordon Green, che ha lavorato al reboot di Halloween del 2018 ed è destinato a dirigere il prossimo capitolo, Halloween Kills, in uscita in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) Universal Pictures e NBCUniversal’s Peacock hanno acquistato i diritti del film iconico in un accordo da 400 milioni di dollari. Quasi 50 anni dopo la sua uscita,trasformato in una. Cosa sappiamo della? Universal Pictures e NBCUniversal’s Peacock hanno acquistato i diritti del film in collaborazione con Blumhouse e Morgan Creek per 400 milioni di dollari. Il franchisediretto da David Gordon Green, che ha lavorato al reboot di Halloween del 2018 ed è destinato a dirigere il prossimo capitolo, Halloween Kills, in uscita in ...

