Juventus, doppio modulo per Allegri e il ruolo di Ronaldo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Allegri ha già le idee chiare in vista della prossima stagione, ma serviranno altre settimane di lavoro prima di confermare la possibile idea tattica in occasione dell'inizio di campionato contro l'Udinese La nuova Juventus di Allegri punterà con forte decisione sul 4-3-3 o sul 4-2-3-1. Il tecnico bianconero proverà a stravolgere l'idea tattica della passata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

