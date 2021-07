Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Istat, sale a luglio fiducia consumatori e imprese - - genovesergio76 : Istat, fiducia imprese ai massimi: sale anche quella dei consumatori - ConfindustriaUd : RT @istat_it: A luglio fiducia consumatori da 115,1 a 116,6; fiducia imprese da 112,8 a 116,3 #istat - andreastoolbox : Istat, fiducia imprese a luglio ai massimi da sempre. Sale anche fiducia consumatori - Rai News… - messveneto : Istat: fiducia delle imprese a luglio ai massimi da sempre, cresce anche l’ottimismo dei consumatori: La crescita è… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat fiducia

Secondo i dati diffusi oggi dall', l'indice del clima didei consumatori è salito a luglio da 115,1 a 116,6 punti, sul massimo da settembre 2018, trainato dal deciso miglioramento dei ...Home Economiaimprese a luglio ai massimi. Sale quella dei consumatori Economia 28 Luglio 2021 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021 Save the ...(ANSA) A luglio l’indice del clima di fiducia delle imprese migliora raggiungendo il valore più elevato di tutta la serie storica (l’indice è calcolato da marzo 2005). Lo annuncia l’Istat precisando c ...Nel manifatturiero, però, si lamenta l’insufficienza degli impianti e la mancanza di materiali per le produzioni ...