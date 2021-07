Il Crotone vuole un portiere del Napoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Crotone, retrocesso in Serie B, è fortemente interessato ad acquistare Nikita Contini. La situazione, in questo momento, è bloccata, poiché innanzitutto Giuntoli deve risolvere la questione Ospina, e, secondariamente, perché il Crotone è disposto esclusivamente ad un prestito, formula non congeniale al Napoli. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il, retrocesso in Serie B, è fortemente interessato ad acquistare Nikita Contini. La situazione, in questo momento, è bloccata, poiché innanzitutto Giuntoli deve risolvere la questione Ospina, e, secondariamente, perché ilè disposto esclusivamente ad un prestito, formula non congeniale al

