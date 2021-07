I Maneskin | «a X Factor ci dicevano che ci saremmo sciolti dopo un mese»

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il gruppo musicale, romani di Monteverde, hanno ricevuto la Lupa Capitolina la massima onorificenza della città. A Repubblica dicono: Alla nostra prima conferenza stampa a Xcidi non fare fatica perché tanto ciune che dovevamo suonare mainstream perché sennò non avremmo fatto successi. E invece». Fin dall’inizio ci siamo proposti con taglio internazionale, ci siamo presi il rischio di cantare in inglese in Italia, sapendo che sarebbe stato difficile, ma anche quello di andare all’Eurovision e cantare in italiano. ...

Advertising

zazoomblog : Maneskin chi è il nuovo manager Fabrizio Ferraguzzo e Direttore musicale di X Factor - #Maneskin #nuovo #manager… - Diregiovani : Nuova edizione del #TgDiregiovani. Dalle puntate finali di #TemptationIsland a #XFactor2021, passando per il film… - TessMo2 : La traduzione e il significato di Beggin’, l’anello che congiunge i Maneskin, X Factor e TikTok - GSPPstanaccount : RT @noccioline_: ma ste perleeee, @ x factor maneskin mi mancate assaje - marriedtostef : RT @noccioline_: ma ste perleeee, @ x factor maneskin mi mancate assaje -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin Factor

... il creatore del format X. La questione è stata smentita dalla stessa band: 'No, Cowell, lo ...: il concerto al Circo Massimo Il 9 luglio 2022 è stato ufficializzato il concerto della ...Ferraguzzo, produttore musicale, A&R per Sony Music Italia e direttore musicale di X, di fatto lavora con ida anni. Da Marta Donà a Fabrizio Ferraguzzo Dopo 4 anni di ...Maneskin, in arrivo delle novità: "Sorprese in serbo" Dopo un'annata a dir poco stupefacente, i Maneskin non hanno alcuna intenzione di premere il freno.I Maneskin sono stati ricevuti in Campidoglio stamani dalla sindaca Virginia Raggi che ha consegnato alla band romana la Lupa Capitolina. Prima della cerimonia si sono tutti affacciati ...