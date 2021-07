I Carabinieri arrestano un 44enne per spaccio (Di mercoledì 28 luglio 2021) I Carabinieri del NOR-Aliquota Operativa della Compagnia di Castellaneta hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, un 44enne, di Matera, celibe, con precedenti di polizia. I militari, durante un mirato servizio, a seguito di una perquisizione veicolare e personale, hanno sorpreso il prevenuto in possesso di 135 gr. di hashish e di un bilancino elettronico di precisione. Lo stupefacente, sottoposto a sequestro, sarà analizzato dal Laboratorio analisi Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto. Il 44enne, al ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 28 luglio 2021) Idel NOR-Aliquota Operativa della Compagnia di Castellaneta hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di stupefacente ai fini di, un, di Matera, celibe, con precedenti di polizia. I militari, durante un mirato servizio, a seguito di una perquisizione veicolare e personale, hanno sorpreso il prevenuto in possesso di 135 gr. di hashish e di un bilancino elettronico di precisione. Lo stupefacente, sottoposto a sequestro, sarà analizzato dal Laboratorio analisi Stupefacenti del Reparto Operativo del Comando Provincialedi Taranto. Il, al ...

elenaricci1491 : Pusher nella rete dei militari - TarantiniTime : Pusher nella rete dei militari - CandelliAngelo : Castellaneta Marina: i carabinieri arrestano un 44enne per spaccio - Canale189 : Castellaneta Marina: i carabinieri arrestano un 44enne per spaccio - Mary35999509 : Magenta: furto in via Manzoni, i Carabinieri arrestano un ladro con la refurtiva -