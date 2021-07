Focolaio a Pordenone | 50 contagiati alla maxi-festa in discoteca Il governatore del Friuli | «Bisogna vaccinare»

Advertising

InfoTestata : Focolaio a Pordenone - StefaniaFalone : Focolaio a Pordenone, 50 contagiati alla maxi-festa in discoteca: indaga la Questura - EmMicucci : RT @ilmessaggeroit: Focolaio a Pordenone, 50 contagiati alla maxi-festa in discoteca: indaga la Questura - AURORA65388938 : RT @ilmessaggeroit: Focolaio a Pordenone, 50 contagiati alla maxi-festa in discoteca: indaga la Questura - DiDimiero : RT @ilmessaggeroit: Focolaio a Pordenone, 50 contagiati alla maxi-festa in discoteca: indaga la Questura -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Pordenone

ilmessaggero.it

ROVEREDO IN PIANO - Undi Covid - 19 si è sviluppato in provincia didopo una festa organizzata in una discoteca di Roveredo in Piano la settimana scorsa: subito si erano accertati 19 positivi ed erano ...Undi Covid - 19 si è sviluppato in provincia didopo una festa organizzata in una discoteca di Roveredo in Piano. Nella giornata di ieri, della cinquantina di contagi riferiti all'...ROVEREDO IN PIANO- Un focolaio di Covid-19 si è sviluppato in provincia di Pordenone dopo una festa organizzata in una discoteca di Roveredo in Piano la settimana scorsa: subito si ...Ancora una festa, ancora un boom di contagi. Un focolaio di Covid-19 si è sviluppato in provincia di Pordenone dopo una festa organizzata in una discoteca di Roveredo in Piano. Nella ...