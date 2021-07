Elisa Isoardi torna in tv! Dopo l’addio a Rai e Mediaset, condurrà un nuovo programma: ecco cosa e dove (Di mercoledì 28 luglio 2021) Elisa Isoardi tornerà in televisione a tenerci compagnia; Dopo L’Isola dei Famosi 2021 la conduttrice è pronta per rimettersi in gioco nonostante il due di picche da parte di Rai e Mediaset. Ma dove la vedremo? Leggi anche: Elisa Isoardi: «Dopo Salvini nessun altro, non pratico più da allora» Elisa Isoardi torna in TV Dopo... Leggi su donnapop (Di mercoledì 28 luglio 2021)tornerà in televisione a tenerci compagnia;L’Isola dei Famosi 2021 la conduttrice è pronta per rimettersi in gioco nonostante il due di picche da parte di Rai e. Mala vedremo? Leggi anche:: «Salvini nessun altro, non pratico più da allora»in TV...

Advertising

zazoomblog : Elisa Isoardi nuova avventura per lei? Pronta per il ritorno - #Elisa #Isoardi #nuova #avventura… - steveleschat54 : Elisa Isoardi torna in Tv: ecco in quale programma la vedremo - zazoomblog : Elisa Isoardi Torna in TV: Ecco Dove la Vedremo! - #Elisa #Isoardi #Torna #Vedremo! - MondoTV241 : Elisa Isoardi torna in TV. Ecco dove la vedremo #elisaisoardi - BakshDark : #gregorelli Elisabetta Gregoraci, Elisa Isoardi, Rocio Munoz Morales con Raoul Bova e tanti altri vip: il red carpe… -