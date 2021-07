Elisa Isoardi il suo nuovo progetto è ancora un mistero però ci sono … (Di mercoledì 28 luglio 2021) Elisa Isoardi è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, celebre reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La conduttrice, ex compagna di Matteo Salvini, ha trascorso diverse settimane da naufraga in Honduras e dopo essere tornata in Italia si è trovata più volte al centro dell’attenzione mediatica. In tanti si stanno infatti domandando quale sia il suo futuro professionale e se continuerà a lavorare in Mediaset oppure in Rai. Sulla questione stanno infatti circolando diverse notizie, ma dove sta la verità? Elisa Isoardi presto in televisione Elisa ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 luglio 2021)è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, celebre reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La conduttrice, ex compagna di Matteo Salvini, ha trascorso diverse settimane da naufraga in Honduras e dopo essere tornata in Italia si è trovata più volte al centro dell’attenzione mediatica. In tanti si stanno infatti domandando quale sia il suo futuro professionale e se continuerà a lavorare in Mediaset oppure in Rai. Sulla questione stanno infatti circolando diverse notizie, ma dove sta la verità?presto in televisione...

