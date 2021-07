Cristiano Ronaldo, la sorella in ospedale per Covid. Mesi fa negava la pandemia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mesi fa aveva negato l’esistenza del Covid Mesi fa la sorella di Cristiano Ronaldo, fuoriclasse in forza alla Juve, aveva letteralmente negato l’esistenza del Covid. Da venerdì, Katia Aveiro è però ricoverata in ospedale a Funchal, in Portogallo, proprio a causa di una polmonite scaturita a seguito del contagio da Covid. Circa 10 giorni fa il contagio e poi il peggioramento delle condizioni come annunciato da lei stesse su Instagram. “Siccome le notizie viaggiano veloci , e per rispetto di chi mi segue, condividerò con voi la verità: dal ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 luglio 2021)fa aveva negato l’esistenza delfa ladi, fuoriclasse in forza alla Juve, aveva letteralmente negato l’esistenza del. Da venerdì, Katia Aveiro è però ricoverata ina Funchal, in Portogallo, proprio a causa di una polmonite scaturita a seguito del contagio da. Circa 10 giorni fa il contagio e poi il peggioramento delle condizioni come annunciato da lei stesse su Instagram. “Siccome le notizie viaggiano veloci , e per rispetto di chi mi segue, condividerò con voi la verità: dal ...

