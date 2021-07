Covid, Costa: “I calciatori siano testimonial del vaccino” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per trattare il tema che tanto sta facendo discutere dei vaccini obbligatori in Serie A. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Accolgo positivamente la parole di Gravina, i campioni dello sport dovrebbero essere testimonial di questa campagna vaccinale. I calciatori possono aiutarci tantissimo nel comunicare un messaggio positivo. Sarebbe stato l’ideale se lo avessero fatto spontaneamente. Dobbiamo proseguire con la campagna di vaccino, siamo in una situazione in cui i cittadini si stanno vaccinando. Siamo al ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) Andrea, sottosegretario al Ministero della Salute, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per trattare il tema che tanto sta facendo discutere dei vaccini obbligatori in Serie A. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Accolgo positivamente la parole di Gravina, i campioni dello sport dovrebbero esseredi questa campagna vaccinale. Ipossono aiutarci tantissimo nel comunicare un messaggio positivo. Sarebbe stato l’ideale se lo avessero fatto spontaneamente. Dobbiamo proseguire con la campagna di, siamo in una situazione in cui i cittadini si stanno vaccinando. Siamo al ...

