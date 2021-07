Advertising

Covid, al matrimonio scoppia l'amore e un focolaio: 20 i contagi accertati e decine di persone in quarantena - Matrimonio con un positivo al Covid, tamponi per 86 persone - CIVITANOVA - Si tratta di un giovane invitato al ricevimento che si è svolto in un noto ristorante. Nei giorni scor… - Focolaio Covid al matrimonio con 20 positivi

Scoppia un focolaio dopo una festa di nozze in Toscana. A Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze, è scoppiato un focolaio didopo un. Secondo quanto spiegato dalla Asl Toscana Centro, al momento sono 20 i casi accertati di positività tra gli ospiti del ricevimento ma non viene escluso che il numero possa ...Elaina Coker, moglie J - Ax/ Le foto delsvelate 14 anni dopo J - Ax: "Mai stato male come con il" "È stato il periodo più brutto della mia vita", ha detto J - Ax in un video ...A quasi tre mesi dal blocco della gara per il centro direzionale della Regione, arriva la nota di uno degli studi francesi assegnatari dell'incarico che esclude conflitti di interesse con la commissio ...Scoppia un focolaio dopo una festa di nozze in Toscana. A Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze, è scoppiato un focolaio di covid dopo un matrimonio. Secondo quanto ...