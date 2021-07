Cartabia, l’appello di 5 studiosi al Governo: “Torniamo alla vecchia prescrizione, così la riforma è priva di qualsiasi ragionevolezza” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono cinque dei maggiori processualpenalisti del Paese: Paolo Ferrua, Giorgio Spangher, Renzo Orlandi, Adolfo Scalfati e Marcello Daniele. E lanciano un appello al Governo: chiedono di tornare tout court alla prescrizione sostanziale, quella del reato, come previsto nella bozza originaria della commissione Lattanzi, perché l’“ibrida commistione” con l’improcedibilità immaginata dalla riforma Cartabia è “priva di qualsiasi ragionevolezza”. Nella lettera aperta pubblicata martedì sul quotidiano il Dubbio, i cinque giuristi elencano “con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono cinque dei maggiori processualpenalisti del Paese: Paolo Ferrua, Giorgio Spangher, Renzo Orlandi, Adolfo Scalfati e Marcello Daniele. E lanciano un appello al: chiedono di tornare tout courtsostanziale, quella del reato, come previsto nella bozza originaria della commissione Lattanzi, perché l’“ibrida commistione” con l’improcedibilità immaginata dè “di”. Nella lettera aperta pubblicata martedì sul quotidiano il Dubbio, i cinque giuristi elencano “con ...

