Calciomercato Inter | piace una giovane promessa del Chievo Verona

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il club nerazzurro punta anche al futuro, non a caso nelle ultime ore diall’è stato avvicinato il nome di Samuele Vignato. Il ragazzo, classe 2004, è di proprietà del. Samuele è il fratello minore di Emanuel Vignato, giocatore classe 2000 del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il giocatore Clivense ha già debuttato in Serie B la scorsa stagione ed in Primavera è stato un trascinatore, collezionando 14 goal ed 11 assist. Attenzione che il ragazzo, data la situazione del, potrebbe liberarsi a zero. Diverse saranno, quindi, le offerte per il centrocampista. Lo scoop è ...

Nandez all' Inter, ci siamo per l'affare di calciomercato tra Inter e Cagliari. Che colpo di mercato sarà Nandez all' Inter? Può fare bene come Barella? In che ruolo giocherà Nandez? Ne parliamo con i ...Calciomercato Inter: dopo Mehmet Çelik, spunta anche Djibril Sidibé per sostituire Achraf Hakimi sulla fascia destra. Il Monaco valuta il suo giocatore 7 ...