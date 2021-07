Bob Odenkirk collassa sul set di "Better Call Saul": ricoverato l'attore (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bob Odenkirk ha avuto un collasso improvviso in Nuovo Messico, sul set della sesta stagione di ‘Better Call Saul’, ed è stato trasportato in ospedale. Non si conoscono ancora le cause del malore. Lo riferisce il sito Tmz. L’attore è stato quattro volte candidato agli Emmy per il ruolo del viscido avvocato Saul Goodman, lo stesso che ha avuto nella serie pluripremiata ‘Breaking Bad’ di cui ‘Better Call Saul’ è lo spin-off. Di recente ha annunciato che sta lavorando ad una sua autobiografia che dovrebbe uscire l’anno prossimo. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) Bobha avuto un collasso improvviso in Nuovo Messico, sul set della sesta stagione di ‘’, ed è stato trasportato in ospedale. Non si conoscono ancora le cause del malore. Lo riferisce il sito Tmz. L’è stato quattro volte candidato agli Emmy per il ruolo del viscido avvocatoGoodman, lo stesso che ha avuto nella serie pluripremiata ‘Breaking Bad’ di cui ‘’ è lo spin-off. Di recente ha annunciato che sta lavorando ad una sua autobiografia che dovrebbe uscire l’anno prossimo.

Advertising

fanpage : #BobOdenkirk trasportato d'urgenza in ospedale, ha avuto un malore sul set - Simone76623275 : RT @ultimenotizie: Bob Odenkirk ha avuto un collasso improvviso in Nuovo Messico, sul set della sesta stagione di 'Better Call Saul', ed è… - LeoFiorino : RT @bisagnino: Bob Odenkirk in ospedale, malore sul set di “Better Call Saul” - Mterryf1 : RT @HuffPostItalia: Bob Odenkirk collassa sul set di 'Better Call Saul': ricoverato l'attore - bisagnino : Bob Odenkirk in ospedale, malore sul set di “Better Call Saul” -