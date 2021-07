Arrivano speranze di rivedere Eriksen in campo, ma solo se… (Di mercoledì 28 luglio 2021) È il 12 giugno, la Danimarca sta giocando contro la Finlandia. Al minuto 43 del primo tempo il mondo del calcio si ferma: Christian Eriksen si accascia a terra. Uno choc fortissimo che sconvolge tutti, tifosi e non, vedere il classe ’92 steso al suolo. La prontezza di riflessi di Kjaer nell’estrarre la lingua al compagno danese prima e la presenza di uno staff medico preparato, salvano la vita al centrocampista. Ad Eriksen è stato impiantato nella regione toracica laterale sinistra, poco sotto l’ascella sinistra, un defibrillatore sottocutaneo capace di tutelarlo in caso in cui dovesse essere nuovamente colpito da un’aritmia ventricolare come quella subita ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) È il 12 giugno, la Danimarca sta giocando contro la Finlandia. Al minuto 43 del primo tempo il mondo del calcio si ferma: Christiansi accascia a terra. Uno choc fortissimo che sconvolge tutti, tifosi e non, vedere il classe ’92 steso al suolo. La prontezza di riflessi di Kjaer nell’estrarre la lingua al compagno danese prima e la presenza di uno staff medico preparato, salvano la vita al centrocampista. Adè stato impiantato nella regione toracica laterale sinistra, poco sotto l’ascella sinistra, un defibrillatore sottocutaneo capace di tutelarlo in caso in cui dovesse essere nuovamente colpito da un’aritmia ventricolare come quella subita ...

Advertising

valfurla : @Il_Vitruviano @Majakovsk73 Su Ennahda c'erano tante speranze, molte tradite. Anche sul governo. La gestione della… - Lisa90135765 : @dannycrane20181 @lorepregliasco Sembrano più vostre speranze... chi si fila i partiti, quelli ormai sono la minora… - azessandro : @matteo84p @_schiaffino__ Esatto, e infatti coerentemente la gente non può dire 'io faccio quello che voglio', sicc… - despecialuan : @AndreaPintore5 @taylorjoyismo @romeoagresti @GoalItalia Ha fatto benissimo. Francamente su fagioli ho poche speran… - Cassuto2Clara : 1947 gli ebrei arrivano in Palestina implorando per ospitalità, i tedeschi hanno distrutto le nostre case, non dist… -