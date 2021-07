Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 luglio 2021)DEL 27 LUGLIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1 FIRENZE-, PER LAVORI IN CORSO AL KM 480 CI SONO CODE TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZE; SEMPRE PER LA PRESENZA DI CANTIERI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE; E CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER FIUMICINO E VIA LAURENTINA, E PROSEGUENDO TRA APPIA E ...