Variante Delta, Iss: 'Da febbraio 99% morti senza vaccinazione completa' (Di martedì 27 luglio 2021) Quasi 99 morti per Covid - 19 su 100 dallo scorso febbraio non avevano terminato il ciclo vaccinale, e fra quelli che invece lo avevano completato si riscontra un'età media più alta e un numero medio ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021) Quasi 99per Covid - 19 su 100 dallo scorsonon avevano terminato il ciclo vaccinale, e fra quelli che invece lo avevanoto si riscontra un'età media più alta e un numero medio ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - borghi_claudio : Ma Save the children cita una fonte che sono andato a cercare. Ebbene, fra decine di articoli con numeri in assolut… - ebreieisraele : RT @GuidoCrosetto: Qualcuno sta seguendo ciò che accade in Israele con la variante Delta? Perché servirebbe un’informazione corretta e non… - Walter00365070 : @Mov5Stelle @FloridiaBarbara Dovreste cercare di far vaccinare tutti. La variante delta colpisce bambini -