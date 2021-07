Un concerto di Elisa ai Laghi di Fusine, il progetto Carbon Neutral per ridurre l’impatto sull’ambiente (Di martedì 27 luglio 2021) Un concerto di Elisa ai Laghi di Fusine è in programma per giovedì 29 luglio. In collaborazione con Eni Gas e Luce, per un concerto Carbon Neutral ai Laghi di Fusine, Elisa si esibirà per un’ora a partire dalle ore 19.00. L’appuntamento è per dopodomani presso il Lago Superiore di Fusine a Tarvisio (UD), una location magica che unirà la musica di Elisa ad un luogo naturale unico. La cantate porterà sul palco il suo vasto repertorio musicale e si esibirà al cospetto dei presenti ma il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Undiaidiè in programma per giovedì 29 luglio. In collaborazione con Eni Gas e Luce, per unaidisi esibirà per un’ora a partire dalle ore 19.00. L’appuntamento è per dopodomani presso il Lago Superiore dia Tarvisio (UD), una location magica che unirà la musica diad un luogo naturale unico. La cantate porterà sul palco il suo vasto repertorio musicale e si esibirà al cospetto dei presenti ma il ...

