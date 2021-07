Ultime Notizie Roma del 27-07-2021 ore 07:10 (Di martedì 27 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale 27 luglio Buongiorno da Francesco Vitale il ministro ieri sera in TV ha confermato che il governo sta valutando ogni ipotesi per riportare la scuola in presenza a settembre Compresa quella del obbligo di vaccinazione per i docenti mentre si ragiona sul green pass per i lavori trasporti in modo scuola potrebbe sciogliere già in settimana con l’obiettivo di definire le misure prima della pausa estiva e renderla operativa per la fine di agosto intanto aumentano il tasso di positività ai ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva preoccupa la variante del degli Stati Uniti si valutano restrizione gli arrivi dall’estero l’obbligo di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021)dailynews radiogiornale 27 luglio Buongiorno da Francesco Vitale il ministro ieri sera in TV ha confermato che il governo sta valutando ogni ipotesi per riportare la scuola in presenza a settembre Compresa quella del obbligo di vaccinazione per i docenti mentre si ragiona sul green pass per i lavori trasporti in modo scuola potrebbe sciogliere già in settimana con l’obiettivo di definire le misure prima della pausa estiva e renderla operativa per la fine di agosto intanto aumentano il tasso di positività ai ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva preoccupa la variante del degli Stati Uniti si valutano restrizione gli arrivi dall’estero l’obbligo di ...

