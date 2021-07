Terra dei Fuochi, Procura: “In certi comuni il rischio di tumore è maggiore” (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – In alcuni comuni della cosiddetta ‘Terra dei Fuochi‘ a forte presenza industriale, e dove si contano il maggior numero di siti contaminati e sorgenti inquinanti, ovvero un più alto Indice di pressione comunale (Ipc), come San Marco Evangelista e Marcianise, c’è un maggiore rischio di ammalarsi. E’ quanto emerge da una prima sintesi della relazione epidemiologica finalizzata alla ricerca di correlazioni tra alcuni tipologie di tumori (polmone, stomaco, colon retto, vescica, mammella, leucemie) e l’inquinamento ambientale negli ottanta comuni del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – In alcunidella cosiddetta ‘dei‘ a forte presenza industriale, e dove si contano il maggior numero di siti contaminati e sorgenti inquinanti, ovvero un più alto Indice di pressione comunale (Ipc), come San Marco Evangelista e Marcianise, c’è undi ammalarsi. E’ quanto emerge da una prima sintesi della relazione epidemiologica finalizzata alla ricerca di correlazioni tra alcuni tipologie di tumori (polmone, stomaco, colon retto, vescica, mammella, leucemie) e l’inquinamento ambientale negli ottantadel ...

