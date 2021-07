Rivelò la guerra dei droni, 4 anni di carcere a Daniel Hale (Di martedì 27 luglio 2021) Il tribunale della Virginia orientale ha condannato a 4 anni di carcere l’ex analista dell’intelligence Daniel Hale, arrestato il 9 maggio 2019 con l’accusa di aver divulgato informazioni riservate sulla guerra dei droni, e altre misure antiterrorismo, a un giornalista. Meno dei 50 chiesti dal Dipartimento di Giustizia, ma non per questo giustificabili. «Daniel Hale, uno dei più grandi whistleblower, è stato condannato pochi istanti fa a quattro anni di carcere. Il suo crimine è stato dire questa verità: il … ... Leggi su ilmanifesto (Di martedì 27 luglio 2021) Il tribunale della Virginia orientale ha condannato a 4dil’ex analista dell’intelligence, arrestato il 9 maggio 2019 con l’accusa di aver divulgato informazioni riservate sulladei, e altre misure antiterrorismo, a un giornalista. Meno dei 50 chiesti dal Dipartimento di Giustizia, ma non per questo giustificabili. «, uno dei più grandi whistleblower, è stato condannato pochi istanti fa a quattrodi. Il suo crimine è stato dire questa verità: il … ...

