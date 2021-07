Massimo Giletti lascia Cairo per la Rai? L'indizio che toglie ogni dubbio: cosa spunta in tv (Di martedì 27 luglio 2021) Torna in Rai o resta a La7? Massimo Giletti, come sempre a fine stagione, fa venire le palpitazioni al mondo della tv. Ed è subito rebus. Ora che il suo contratto con Urbano Cairo, patron di La7, è in scadenza Giletti potrebbe optare per il rinnovo. Ipotesi molto accreditata negli ambienti tv. Blogo fa sapere di una puntata speciale di Non è l'arena il 3 agosto un prima serata: questo sembrerebbe un presagio sul rinnovo di Giletti a La7. Si era vociferato nei giorno scorsi di un ritorno in Rai: la tv di Stato ha segnato profondamente la vita del giornalista ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Torna ino resta a La7?, come sempre a fine stagione, fa venire le palpitazioni al mondo della tv. Ed è subito rebus. Ora che il suo contratto con Urbano, patron di La7, è in scadenzapotrebbe optare per il rinnovo. Ipotesi molto accreditata negli ambienti tv. Blogo fa sapere di una puntata speciale di Non è l'arena il 3 agosto un prima serata: questo sembrerebbe un presagio sul rinnovo dia La7. Si era vociferato nei giorno scorsi di un ritorno in: la tv di Stato ha segnato profondamente la vita del giornalista ...

Advertising

zazoomblog : Massimo Giletti clamoroso retroscena nelle ultime ore: ecco dove lo vedremo - #Massimo #Giletti #clamoroso - MondoTV241 : Massimo Giletti torna con uno speciale di Non è l'arena, rimarrà a La7? #massimogiletti #la7 #nonèlarena - FabioTraversa : RT @tvblogit: Massimo Giletti verso il rinnovo con La7 (e il 3 agosto torna in onda in prime time) - SerieTvserie : Massimo Giletti verso il rinnovo con La7 (e il 3 agosto torna in onda in prime time) - tvblogit : Massimo Giletti verso il rinnovo con La7 (e il 3 agosto torna in onda in prime time) -