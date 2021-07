Mass Effect Legendary Edition in un'interessante infografica che mostra le scelte dei giocatori (Di martedì 27 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampa, BioWare ha pubblicato un'interessante infografica che mostra le scelte fatte dai giocatori all'interno di Mass Effect Legendary Edition. Questa infografica descrive nel dettaglio le scelte che i giocatori hanno compiuto nella rimasterizzazione della trilogia classica, dal background del loro Shepard ai compagni di squadra che avevano più probabilità di sopravvivere alla Missione Suicida. Le molte scelte disponibili in Mass ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampa, BioWare ha pubblicato un'chelefatte daiall'interno di. Questadescrive nel dettaglio leche ihanno compiuto nella rimasterizzazione della trilogia classica, dal background del loro Shepard ai compagni di squadra che avevano più probabilità di sopravvivere alla Missione Suicida. Le moltedisponibili in...

Advertising

Eurogamer_it : Ecco un'interessante infografica sulle scelte dei giocatori in #MassEffectLegendaryEdition. - malakimjpg : io posso passare tutto il tempo del mondo a giocare a qualsiasi gioco, a seguire le lezioni, a leggere ogni tanto p… - hommibot : il confine fra furry e xenophilia é molto sottile in mass effect - NinjaFlips : Mass Effect LE | Insanity | Infiltrator - SMARTCDKEYS_IT : ???? Mass Effect 3 ti catapulta in una guerra galattica totale per riprenderti la Terra da un nemico quasi inarrestab… -