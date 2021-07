Marco De Veglia, il guru negazionista e no vax morto di Covid a Miami (Di martedì 27 luglio 2021) Era uno dei nomi più apprezzati nel panorama del marketing globale. Era partito dalla sua Trieste per poi diventare un esperto di “brand positioning” a Milano, prima di volare oltreoceano e trovare la sua consacrazione professionale in quel di Miami. E proprio lì, in Florida, Marco De Veglia ha perso la vita a causa del Covid. Lui, nel corso dell’ultimo anno e mezzo, era diventato uno dei volti più conosciuti sui social del fronte negazionista, e non solo. Da qualche mese, infatti, le sue teorie della cospirazione arrivarono anche ai vaccini. E proprio la mancata immunizzazione ha provocato quell’infezione ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Era uno dei nomi più apprezzati nel panorama del marketing globale. Era partito dalla sua Trieste per poi diventare un esperto di “brand positioning” a Milano, prima di volare oltreoceano e trovare la sua consacrazione professionale in quel di. E proprio lì, in Florida,Deha perso la vita a causa del. Lui, nel corso dell’ultimo anno e mezzo, era diventato uno dei volti più conosciuti sui social del fronte, e non solo. Da qualche mese, infatti, le sue teorie della cospirazione arrivarono anche ai vaccini. E proprio la mancata immunizzazione ha provocato quell’infezione ...

