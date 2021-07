Maltempo in Lombardia | a Como fiumi esondati e strade chiuse | 50 persone isolate per una frana

Advertising

DPCgov : Una forte ondata di #maltempo continuerà a interessare il Nord e con particolare intensità la #Lombardia Dall’unit… - Agenzia_Ansa : Ancora emergenza maltempo nel Comasco, torrenti esondati #ANSA - SkyTG24 : Maltempo Lombardia, danni nel Comasco: allagamenti a Cernobbio. VIDEO - FratellidItalia : RT @FidanzaCarlo: Il maltempo di questi giorni purtroppo sta continuando a flagellare diverse zone della Lombardia. Solidarietà alle popola… - FidanzaCarlo : Il maltempo di questi giorni purtroppo sta continuando a flagellare diverse zone della Lombardia. Solidarietà alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Lombardia

in, vento e grandine distruggono auto e palazzi L'arrivo delaccompagnato dalla grandine mette quindi a rischio la produzione nazionale di frutta estiva che quest'anno, a ...Colpiti Como, Cernobbio e Briennio Un'ondata dicolpisce la, in ginocchio per frane e smottamenti Como, Cernobbio e Briennio. Esondati torrenti, invase dall'acqua città e strade.Il maltempo continua a danneggiare il Comasco, con Brienno che risulta essere la zona più colpita. Frane, smottamenti e allagamenti costringono i Vigili del Fuoco ad intervenire a pieno regime.Non c'è tregua per la zona del Comasco, fortemente provata dal maltempo che ha causato frane, allagamenti e smottamenti. Brienno la zona più colpita.