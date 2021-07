Maltempo, frane e smottamenti nel comasco. Paesi isolati e strade interrotte da corsi d'aqua. Un'anziana portata in salvo (Di martedì 27 luglio 2021) Il Maltempo sembra non voler dare tregua all'Italia . Le violente piogge cadute sulla provincia di Como hanno causato frane e smottamenti lungo la statale 340, all'altezza di Laglio e Cernobbio. Un'... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021) Ilsembra non voler dare tregua all'Italia . Le violente piogge cadute sulla provincia di Como hanno causatolungo la statale 340, all'altezza di Laglio e Cernobbio. Un'...

Advertising

emergenzavvf : #Maltempo in provincia di #Como, a Cernobbio, Brienno, Laglio e Argegno effettuati dai #vigilidelfuoco 60 intervent… - emergenzavvf : #Como, #vigilidelfuoco al lavoro da stamattina per il #maltempo che ha interessato la provincia: frane e smottament… - emergenzavvf : #Maltempo #Foggia, ricognizione aerea dell’elicottero AB 412 dei #vigilidelfuoco su Rignano Garganico. Proseguono l… - gunnar_ror : RT @CdT_Online: ?? #Maltempo nel #Mendrisiotto ??? Evacuati i parcheggi al Centro Breggia, allerta di grado 3 ?? - vulraike : RT @TgrRai: #Maltempo in Lombardia, nuove esondazioni e frane sulle due sponde del Lago di Como: interrotta in più punti la strada statale… -