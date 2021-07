Inter, il futuro di Vidal è in bilico: ecco tutti gli scenari (Di martedì 27 luglio 2021) L’Inter è al lavoro per risolvere la grana Arturo Vidal: ecco tutte le ipotesi sul tavolo di Marotta e Ausilio Il nodo Arturo Vidal si fa sempre più intricato. Come riporta Gazzetta.it la posizione del club nerazzuro non cambia di una virgola, con la massima disponibilità nel valutare qualsiasi formula sul piatto (dalla cessione alla risoluzione), ma il centrocampista nicchia e le alternative scemano di giorno in giorno. Colpa delle voci che (non) arrivano dal Sudamerica e di un mercato in generale statico. L’eventuale addio anticipato, nei piani del giocatore, è finora passato esclusivamente attraverso un’alternativa di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) L’è al lavoro per risolvere la grana Arturotutte le ipotesi sul tavolo di Marotta e Ausilio Il nodo Arturosi fa sempre più intricato. Come riporta Gazzetta.it la posizione del club nerazzuro non cambia di una virgola, con la massima disponibilità nel valutare qualsiasi formula sul piatto (dalla cessione alla risoluzione), ma il centrocampista nicchia e le alternative scemano di giorno in giorno. Colpa delle voci che (non) arrivano dal Sudamerica e di un mercato in generale statico. L’eventuale addio anticipato, nei piani del giocatore, è finora passato esclusivamente attraverso un’alternativa di ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter futuro Inter, svolta per Lautaro Martinez: cosa è successo Il futuro di Lautaro Martinez è ancora tutto da decifrare. La situazione finanziaria dell 'Inter è tale che tutti i giocatori nerazzurri non possono dirsi blindati, a parte forse il solo Romelu Lukaku . ...

Calciomercato Serie A, il difensore non rinnova - Le big pensano al ritorno ... il futuro dell'ex difensore della Roma non è mai stato fortemente ancorato ai Blues, tanto da esser stato accostato diverse volte a un possibile rientro in Italia. Il nazionale tedesco nelle ultime ...

SONDAGGIO CM.IT | Calciomercato, niente Inter: ecco a chi serve di più CalcioMercato.it Inter, deciso il futuro di Oriali Era nell'aria dopo l'addio di Antonio Conte, ma ora siamo vicini all'ufficialità. Gabriele Oriali sta per lasciare nuovamente l' Inter. L'ex giocatore e attuale team manager andrà via con un anno di a ...

Inter, svolta per Lautaro Martinez: cosa è successo Il futuro di Lautaro Martinez è ancora tutto da decifrare. La situazione finanziaria dell‘Inter è tale che tutti i giocatori nerazzurri non possono dirsi blindati, a parte forse il solo Romelu Lukaku.

