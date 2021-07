Giustizia | Conte | difficile per noi fiducia senza modifiche

(Di martedì 27 luglio 2021) "In pochi giorni capiremo se le nostre richieste hanno trovato accoglimento o meno. È chiaro che una prospettiva dialla riformaalcunesarebbe per noi". Lo ha detto, ...

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Conte

La Trattativa, quella vera, però va avanti al ministero della. La partita è in mano a. E a Travaglio. Da cui l'ex premier non ha preso le distanze, mentre ha fatto infuriare Italia ...Lo ha detto, a quanto si apprende, il leader in pectore del M5s Giuseppeparlando della riforma dellaai parlamentari pentastellati alla Camera e spiegando che "ci sono margini di ...Il leader in pectore del Movimento 5 Stelle incontra i deputati pentastellati: «Sulla riforma ci sono margini di ..."In pochi giorni capiremo se le nostre richieste hanno trovato accoglimento o meno. È chiaro che una prospettiva di fiducia alla riforma senza alcune modifiche sarebbe per noi difficile". (ANSA) ...