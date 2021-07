Germania, forte esplosione nello stabilimento della Bayer a Leverkusen: enorme nube di fumo nero visibile dalla strada (Di martedì 27 luglio 2021) forte esplosione nello stabilimento chimico della Bayer a Leverkusen, in Germania. Lo riferiscono i media tedeschi. Come si vede in diversi video diffusi sui social network, dalla sede si è alzata un’enorme colonna di fumo scuro, visibile anche dalla strada. Diramata l’allerta alla popolazione, a cui è stato raccomandato di chiudere subito porte e finestre L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021)chimico, in. Lo riferiscono i media tedeschi. Come si vede in diversi video diffusi sui social network,sede si è alzata un’colonna discuro,anche. Diramata l’allerta alla popolazione, a cui è stato raccomandato di chiudere subito porte e finestre L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

