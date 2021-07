Gazzetta: Insigne resterà a Napoli un altro anno anche senza rinnovo (Di martedì 27 luglio 2021) Cessione o rinnovo per Lorenzo Insigne? La Gazzetta dello Sport parla di una terza via possibile: la permanenza a Napoli senza prolungamento. “Ed ecco che prende corpo la terza possibilità. Cioè niente rinnovo, ma neanche cessione del giocatore, che vuole restare a Napoli. Si profila una strada che porta a un anno vissuto serenamente (se possibile) con il capitano concentrato a dare il meglio in campo e il club che in primavera – se ne frattempo saranno migliorati i fatturati, augurandosi la fine della pandemia – magari ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) Cessione oper Lorenzo? Ladello Sport parla di una terza via possibile: la permanenza aprolungamento. “Ed ecco che prende corpo la terza possibilità. Cioè niente, ma necessione del giocatore, che vuole restare a. Si profila una strada che porta a unvissuto serenamente (se possibile) con il capitano concentrato a dare il meglio in campo e il club che in primavera – se ne frattempo sarmigliorati i fatturati, augurandosi la fine della pandemia – magari ...

