(Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. - (Adnkronos) - Nel, dopo il -3,2% registrato lo scorso anno per lo scoppio della pandemia, il Pildovrebbe chiudere con un rimbalzo del 6% che sarà seguito da un +4,9% nel 2022. Sono le nuove stime del Fondo Monetario Internazionale nell'aggiornamento del World Economic Outlook, che mostra un andamento piuttosto differente per le maggiori economie, anche se tutte in ripresa. Spicca il +7% stimato quest'anno per Usa e Regno Unito, due economie fortemente sostenute da interventi pubblici di stimolo, con una 'conferma' nel 2022 rispettivamente a +4,9 e 4,8%. I paesi che hanno registrato le perdite più forti lo scorso anno (ad ...

Advertising

zazoomblog : Fmi: Italia meglio della Germania Pil a +49% nel 2021 - #Italia #meglio #della #Germania - EMCA_INDIPENDET : RT @classcnbc: FMI: PIL ITALIA +4,9% NEL 2021 Le nuove stime del Fondo monetario internazionale su crescita Pil 2021: ????#Italia: +4,9% (+0… - iconanews : Fmi: Italia meglio della Germania, +4,9% il Pil nel 2021 - TV7Benevento : Fmi: nel 2021 Pil globale +6,0%, corrono Usa e Uk (+7%)... - TV7Benevento : **Fmi: rialza stime Italia, Pil a +4,9% in 2021 e +4,2% nel 2022**... -

Ultime Notizie dalla rete : Fmi nel

Agenzia ANSA

New York, 27 lug 15:16 - L'economia italiana crescerà del 4,9 per cento2021 e del 4,2 per cento nell'anno successivo. Lo riferisce il nuovo rapporto del Fondo...E' quanto si leggedocumento di aggiornamento del Weo, secondo cui 'in un contesto di rafforzamento della ripresa globale, si prevede che i prezzi del petrolio aumentino quasi del 60% al di sopra ...Roma, 27 lug. - Nel 2021, dopo il -3,2% registrato lo scorso anno per lo scoppio della pandemia, il Pil globale dovrebbe chiudere con un rimbalzo del 6% che sar ...Oltre a ricadute pandemia, sfida e' emergenza ambientale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - La variante Delta del Covid "e' la piu' diffusa nel mondo e ne abbiamo gia' incorporato g ...