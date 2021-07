Esplosione impianto chimico: almeno un morto con feriti e dispersi (Di martedì 27 luglio 2021) Germania, paura a Leverkusen: per la Protezione civile il rischio è molto alto e invita i cittadini a restare in casa con le finestre chiuse Esplosione in Germania (foto Twitter)C’è una vittima accertata, ci sedici feriti e alcuni dispersi, forse quattro. C’è paura e incertezza a Leverkusen, a circa venti chilometri da Colonia, dove questa mattina è esploso l’impianto chimico. Un boato poi un’alta colonna di fumo e le persone invitate a chiudere balconi e finestre e a non uscire di casa. Erano le 9.40 di questa mattina quando c’è stata l’Esplosione in quello che è uno dei ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 luglio 2021) Germania, paura a Leverkusen: per la Protezione civile il rischio è molto alto e invita i cittadini a restare in casa con le finestre chiusein Germania (foto Twitter)C’è una vittima accertata, ci sedicie alcuni, forse quattro. C’è paura e incertezza a Leverkusen, a circa venti chilometri da Colonia, dove questa mattina è esploso l’. Un boato poi un’alta colonna di fumo e le persone invitate a chiudere balconi e finestre e a non uscire di casa. Erano le 9.40 di questa mattina quando c’è stata l’in quello che è uno dei ...

Advertising

Corriere : Leverkusen, esplosione in un impianto chimico. Le autorità ai cittadini: «Rimanete a casa» - MediasetTgcom24 : Germania, esplosione in impianto chimico: allarme in tutta l'area #germania - Tg3web : Esplosione in un impianto chimico a Leverkusen in Germania. Una vittima e almeno 16 feriti. Molti i dispersi e alla… - AquilottoEddy : Mamma mia solo a leggere esplosione e impianto chimico nella stessa frase mi viene un'ansia #Leverkusen - drsmoda : RT @dottorbarbieri: Forte esplosione in impianto chimico della #Bayer a Leverkusen. Popolazione invitata a restare in casa e chiudere le fi… -