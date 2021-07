Elio cameriere per PizzaAut assieme ai figli: “Un’emozione per tutti” (Di martedì 27 luglio 2021) “Una settimana fa ero qui a mangiare, adesso sono qui a servire ai tavoli come volontario. È un grandissimo progetto e un luogo magico“. Così Elio, il famoso cantante del gruppo Elio e le Storie Tese, ha commentato con soddisfazione quanto avvenuto nella serata di domenica 25 luglio, quando ha prestato servizio come cameriere volontario per PizzaAut assieme ai due figli per sensibilizzare sull’autismo. PizzaAut è infatti un laboratorio di inclusione sociale, un ristorante-pizzeria gestito da ragazzi con autismo che vengono affiancati da professionisti della ristorazione e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) “Una settimana fa ero qui a mangiare, adesso sono qui a servire ai tavoli come volontario. È un grandissimo progetto e un luogo magico“. Così, il famoso cantante del gruppoe le Storie Tese, ha commentato con soddisfazione quanto avvenuto nella serata di domenica 25 luglio, quando ha prestato servizio comevolontario perai dueper sensibilizzare sull’autismo.è infatti un laboratorio di inclusione sociale, un ristorante-pizzeria gestito da ragazzi con autismo che vengono affiancati da professionisti della ristorazione e ...

