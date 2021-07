D’Amato: vaccini, Michetti sbaglia a non fare appello (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “È singolare che il candidato sindaco del centrodestra Michetti dica che non spetta a lui fare appelli alla vaccinazione. Voglio solo ricordare al candidato che il sindaco di una città è l’autorità sanitaria locale per antonomasia e che dovrebbe avere a cuore la salute dei propri cittadini e oggi il virus si combatte con il vaccino. Dichiarare di astenersi dal fare appelli significa astenersi dalla lotta al Covid. Siamo in guerra e non combattere vuol dire disertare”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “È singolare che il candidato sindaco del centrodestradica che non spetta a luiappelli alla vaccinazione. Voglio solo ricordare al candidato che il sindaco di una città è l’autorità sanitaria locale per antonomasia e che dovrebbe avere a cuore la salute dei propri cittadini e oggi il virus si combatte con il vaccino. Dichiarare di astenersi dalappelli significa astenersi dalla lotta al Covid. Siamo in guerra e non combattere vuol dire disertare”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio

SmorfiaDigitale : COVID-19 - Lazio, D'Amato: 'Prenotati 150mila vaccini in 5 giorni'. De Luca: 'Fa... - News_24it : CORONAVIRUS: D'AMATO, “OGGI SU QUASI 8MILA TAMPONI NEL LAZIO (-712) E OLTRE 5MILA ANTIGENICI PER UN TOTALE DI QUASI… - bomberone1331 : RT @TGEUR24: #Lazio #Vaccini: dosi in esaurimento. D’Amato: “Per molti prima dose solo a settembre” - TGEUR24 : #Lazio #Vaccini: dosi in esaurimento. D’Amato: “Per molti prima dose solo a settembre” - CorriereCitta : Vaccini Lazio, dosi in esaurimento. D’Amato: “Per molti prima dose solo a settembre” -