Casellati | istituzioni superino logiche parte | Parlamento centrale

(Di martedì 27 luglio 2021) "Ledevono superare lee gli interessi di" e "per questa sfida risulta fondamentale il ruolo delche ha dimostrato straordinaria capacità di adattamento". Lo ha ...

LaPresse

LaPresse

"Le istituzioni devono superare le logiche e gli interessi di parte" e "per questa sfida risulta fondamentale il ruolo del Parlamento che ha dimostrato straordinaria capacità di adattamento". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati parlando al Palazzo della Minerva.

Roma, 27 lug. (LaPresse) - "Ci troviamo dunque di fronte ad un orizzonte di notevole complessità che chiama ciascuno di noi a nuove e più forti responsabilità."