Britney Spears chiede ufficialmente di rimuovere il padre dalla conservatorship (Di martedì 27 luglio 2021) La star Britney Spears è ormai da tempo al centro della cronaca rosa nella battaglia contro suo padre. Una lotta che ha deciso di intraprendere per vie legali contro il “padre padrone” che dal 2008, a seguito di un suo crollo nervoso, detiene la tutela legale. Un vero e proprio processo in cui l’artista ha richiesto di essere liberata dalla tutela del padre Jamie Spears, in cui è sottoposta dal 2008. La pop star ha chiesto, ufficialmente, di rimuovere il padre dalla conservatrship e ha depositato la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 luglio 2021) La starè ormai da tempo al centro della cronaca rosa nella battaglia contro suo. Una lotta che ha deciso di intraprendere per vie legali contro il “padrone” che dal 2008, a seguito di un suo crollo nervoso, detiene la tutela legale. Un vero e proprio processo in cui l’artista ha richiesto di essere liberatatutela delJamie, in cui è sottoposta dal 2008. La pop star ha chiesto,, diilconservatrship e ha depositato la ...

