Aggressione No-Vax a Tommasi, Sandro Ruotolo porta il caso in Senato (Di martedì 27 luglio 2021) Un'interrogazione alla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese per chiedere che vengano identificati e puniti gli aggressori del giornalista di Fanpage Saverio Tommasi, vittima, sabato scorso, di un vero e proprio agguato, durato ore, in occasione della manifestazione No-vax contro il Green Pass a Firenze. A promuoverla è il Senatore Sandro Ruotolo, sostenuto da diverse importanti firme di vari schieramenti, il cui elenco va da De Petris a Errani, passando per Grasso, Buccarella, Laforgia, Cerno, Cirinnà, Fedeli, Mirabelli, Parrini, Pittella, Valente e Verducci. La scelta del destinatario è ricaduta sul ...

