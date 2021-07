Viabilità, accordo per gestire in sicurezza i trasporti eccezionali in Fvg (Di lunedì 26 luglio 2021) (Visited 51 times, 51 visits today) Notizie Simili: Anche il Fvg avrà il suo green pass per le vacanze.… Nuove tecnologie al servizio dell'agricoltura,… Manovra estiva da 250 milioni ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 26 luglio 2021) (Visited 51 times, 51 visits today) Notizie Simili: Anche il Fvg avrà il suo green pass per le vacanze.… Nuove tecnologie al servizio dell'agricoltura,… Manovra estiva da 250 milioni ...

Advertising

DaniR64 : La zona intorno tdv pullula di edifici abbandonati, e ci sono già 3 centri commerciali. La zona necessitava inoltre… - iannetts70 : @alientrez Ma che! Ma fa impressione come sia cambiata la viabilità nel giro di qualche anno. E come almeno in ques… - umbriaOn : #Terni, eterno #problema #Campore - #Confini: nuovo tentativo per #accordo #intercomunale. Coinvolte #Sii e #Ast… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità accordo Viabilità, accordo per gestire in sicurezza i trasporti eccezionali in Fvg La volontà è quella di far diventare strutturale un'attività in questa fase sperimentale, cercando anche possibili sviluppi futuri che possano migliorare la gestione della viabilità lungo tutta la ...

MOBILITÀ. CORSO LODI, ACCORDO TRA COMUNE E RFI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVALCAVIA FERROVIARIO ...la possibilità di aprire cantieri che per tempi e modalità di realizzazione abbiano un impatto contenuto sui cittadini e sulla viabilità. Con questo obiettivo condiviso abbiamo trovato pieno accordo ...

Accordo tra Comune e Rfi: lavori urgenti per mettere in sicurezza il cavalcavia sopra la ferrovia in corso... La Repubblica La volontà è quella di far diventare strutturale un'attività in questa fase sperimentale, cercando anche possibili sviluppi futuri che possano migliorare la gestione dellalungo tutta la ......la possibilità di aprire cantieri che per tempi e modalità di realizzazione abbiano un impatto contenuto sui cittadini e sulla. Con questo obiettivo condiviso abbiamo trovato pieno...