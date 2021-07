"Vendiamo il Colosseo come NFT" (Di lunedì 26 luglio 2021) La proposta di un gruppo di ricercatori: Alex Braga, Federico Clapis, Andrea Colamedici, Serena Tabacchi, Alessandro Fusacchia Leggi su repubblica (Di lunedì 26 luglio 2021) La proposta di un gruppo di ricercatori: Alex Braga, Federico Clapis, Andrea Colamedici, Serena Tabacchi, Alessandro Fusacchia

Advertising

CorriereQ : “Vendiamo il Colosseo come NFT” - MartinGConde : RARA 2021. “Vendiamo il Colosseo”. Ma in formato digitale. La Rep. (26/07/2021). S.v., Fausta Vitali (figlia di D.… - zazoomblog : Vendiamo il Colosseo come NFT - #Vendiamo #Colosseo - alba_iro : #NFT - “Vendiamo il Colosseo”. Ma in formato digitale - alessiobalbi : 'Vendiamo il Colosseo come NFT' -

Ultime Notizie dalla rete : Vendiamo Colosseo 'Vendiamo il Colosseo come NFT' Mahmood si butta nella criptoarte: ecco gli Nft ispirati all'album Ghettolimpo La provocazione di vendere il Colosseo è molto più vecchia di questo romanzo di Marcello Sorgi, e torna regolarmente, ...

"Vendiamo il Colosseo". Ma in formato digitale Facciamo del gemello digitale del Colosseo l'inizio di una nuova storia economica e culturale', scrivono in una lettera che avanza la proposta. Quanto potrebbe valere l'intero patrimonio artistico e ...

“Vendiamo il Colosseo”. Ma in formato digitale la Repubblica Il Colosseo in vendita come NFT? Un collettivo di esperti d'arte ha proposto di mettere in vendita il Colosseo come NFT, così da cavalcare la tendenza delle opere d'arte digitali.

Colosseo e Fori Imperiali, 2 ladri in manette. Sanzionati anche dai carabinieri 5 venditori ambulanti abusivi (MeridianaNotizie) Roma, 26 luglio 2021 – Proseguono su tutto il territorio della Capitale le attività di controllo preventivo messe in campo dai Carabinieri, finalizzate ad arginare i fenomeni di ill ...

Mahmood si butta nella criptoarte: ecco gli Nft ispirati all'album Ghettolimpo La provocazione di vendere ilè molto più vecchia di questo romanzo di Marcello Sorgi, e torna regolarmente, ...Facciamo del gemello digitale dell'inizio di una nuova storia economica e culturale', scrivono in una lettera che avanza la proposta. Quanto potrebbe valere l'intero patrimonio artistico e ...Un collettivo di esperti d'arte ha proposto di mettere in vendita il Colosseo come NFT, così da cavalcare la tendenza delle opere d'arte digitali.(MeridianaNotizie) Roma, 26 luglio 2021 – Proseguono su tutto il territorio della Capitale le attività di controllo preventivo messe in campo dai Carabinieri, finalizzate ad arginare i fenomeni di ill ...